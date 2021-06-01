Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Национальный центр по контролю заболеваний (NCDC) Грузии разработает порядок ношения защитных масок в общественных местах. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 1 июня заявил глава NCDC Амиран Гамкрелидзе.

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В Грузии является обязательным ношение масок в общественных местах как закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Гамкрелидзе рассказал, что будут разработаны «разумные» рекомендации, в каких случаях нужно носить маску, а в каких — нет.

«Если вы один в деревне, в лесу, никто не потребует от вас одеть маску, — сказал руководитель NCDC. — Если вы купаетесь в море, наверное, от вас никто не потребует одеть маску».

Гамкрелидзе добавил, что на улицах и бульварах, когда рядом много людей, ношение маски обязательно.

Стоит отметить, что ранее Гамкрелидзе обвинил туристов, приезжающих в Грузию в том, что они часто нарушают масочный режим. Особенно это касалось Аджарии, где большинство грузинских курортов.

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