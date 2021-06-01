Лондон, , 13:06 — REGNUM Лондонский «Челси» автоматически продлил контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом 1 июня сообщает Bild.

По информации издания, контракт немецкого специалиста с клубом был рассчитан до лета 2022 года. Но в нём прописан пункт, по которому соглашение автоматически продлевается до 2024 года в случае победы в Лиге чемпионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в финале Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Напомним, Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов и заняла четвёртое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Читайте также: «Челси» во второй раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов