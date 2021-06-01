Санкт-Петербург, 1 июня, 2021, 13:13 — ИА Регнум. На строительство новой развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге — Шкиперской, которая улучшит транспортное сообщение в южной части Васильевского острова, власти Петербурга готовы выделить более 2,3 млрд рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД в районе «Лахта центра»

На средства для сооружения развязки в районе Шкиперского протока построят съезд с ЗСД с сетями инженерно-технического обеспечения, сообщает 1 июня телеканал «Санкт-Петербург».

"Заявки будут принимать до 23 июня. Работы начнутся с момента подписания договора, закончить строительство планируют до конца 2022 года», — отмечает источник.

Новая развязка должна улучшить ситуацию на намывных территориях Васильевского острова, где ведется строительство нового жилья, и в целом на Васильевском острове.

Напомним, также будет построена развязка с ЗСД в районе Шуваловского проспекта.