Лондон, Канада, , 13:04 — REGNUM Разработчики из Digital Extremes представили нового фрейма по имени Ярели для многопользовательского боевика Warframe. Об этом сообщил портал PCGamesN.

Ярели — персонаж, управляющий водой и различными морскими созданиями. Со слов разработчиков, эта героиня сможет создавать огромные пузыри, ездить верхом на существе по имени Мерулина, атаковать врагов водяными клинками и призывать огромные водовороты.

Напомним, что Warframe — это многопользовательский экшен, в котором игроки управляют космическими воителями во фреймах, могущественных органических костюмах. Его релиз состоялся в 2013 году.

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