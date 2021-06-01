Киев, 1 июня 2021, 13:07 — REGNUM Первым критерием отбора абитуриентов для «президентского» университета, создание которого анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будут результаты Внешего независимого оценивания (ВНО). Об этом заявил министр образования Украины Сергей Шкарлет в эфире телеканала «Дом».
По его словам, в университет смогут поступить только самые талантливые абитуриенты, хорошо сдавшие ВНО (аналог российского ЕГЭ — ИА REGNUM).
Шкарлет добавил, что по результатам тестирования отберут одну-две тысячи человек.
Он отметил, что обучение в «президентском» университете начнётся с 1 октября 2023 года. Выпускники будут обязательно трудоустроены в ключевых сферах обеспечения безопасности, жизнедеятельности и будущего государства.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал создание элитного «президентского» университета, задача которого — подготовка «людей будущего».
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