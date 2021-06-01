Киев, , 13:07 — REGNUM Первым критерием отбора абитуриентов для «президентского» университета, создание которого анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будут результаты Внешего независимого оценивания (ВНО). Об этом заявил министр образования Украины Сергей Шкарлет в эфире телеканала «Дом».

По его словам, в университет смогут поступить только самые талантливые абитуриенты, хорошо сдавшие ВНО (аналог российского ЕГЭ — ИА REGNUM).

«Самой большой привилегией будет наличие… нестандартного мышления, углублённых знаний, креативности, способности доказать, что ты есть лучший», — рассказал министр.

Шкарлет добавил, что по результатам тестирования отберут одну-две тысячи человек.

«Но это только начало. Это начало, когда со всей трёхсоттысячной армии выпускников, мы выберем 20 талантливых», — подчеркнул министр.

Он отметил, что обучение в «президентском» университете начнётся с 1 октября 2023 года. Выпускники будут обязательно трудоустроены в ключевых сферах обеспечения безопасности, жизнедеятельности и будущего государства.

«Если кто-то из частных компаний захочет рекрутировать выпускника этого университета в свой бизнес, он имеет право компенсировать государству определённую сумму, и государство должно получить какой-то заработок от своего высокоинтеллектуального труда», — сказал Шкарлет.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал создание элитного «президентского» университета, задача которого — подготовка «людей будущего».

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