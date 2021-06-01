Новосибирск, , 13:03 — REGNUM В Новосибирской области стартовала летняя оздоровительная кампания. На территории региона открылись 35 лагерей с дневным пребыванием детей. В них смогут отдохнуть 3609 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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«Для обеспечения мер профилактики новой коронавирусной инфекции каждым лагерем приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, кожные антисептики, бесконтактные термометры для измерения температуры тела отдыхающих и персонала, запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), усилен дезинфекционный режим и предусмотрен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, — отметили в управлении Роспотребнадзора. — Сотрудники оздоровительных учреждений прошли гигиеническую подготовку и аттестацию, медицинский осмотр, в том числе обследование на острые кишечные инфекции вирусной этиологии и обследование на наличие заболевания новой коронавирусной инфекции».

Всего в Новосибирской области в летний период будут работать 1010 учреждений различных форм отдыха и оздоровления, из них: 57 загородных летних оздоровительных учреждений и 953 учреждения с дневным пребыванием детей (при общеобразовательных учреждениях). В них планируется принять более 95 тысяч детей для отдыха и оздоровления.