Джакарта, , 13:03 — REGNUM В министерстве окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии заявили, что стране удалось сократить количество отходов в море на 15,3% в 2020 году, сообщает Antara.

«Пока что нам удалось сократить количество выбросов отходов на 15,3%, и, конечно, нам всё ещё нужно больше усилий, чтобы к 2025 году сократить объем пластиковых отходов на 70%», — говорится в заявлении министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии.

Для сравнения в 2019 году Индонезии удалось сократить количество пластиковых отходов в море на 8,1%.

Индонезия также намерена сократить объем пластика в море на 25,9% в 2021 году.