Белгород, , 13:10 — REGNUM Первым заместителем мэра Белгорода назначен Олег Медведев, сообщили 1 июня в пресс-службе горадминистрации. Кроме того, сменился глава департамента развития городских территорий.

Олег Медведев ранее работал заместителем главы администрации по строительству в Старом Осколе. В мэрии Белгорода он будет курировать строительный блок.

Новым руководителем департамента развития городских территорий назначена Оксана Селиванова, которая до этого возглавляла комитет имущественных и земельных отношений. Прежний глава управ — Андрей Молчанов — переходит на другую работу.

Комитет имущественных и земельных отношений будет работать под началом Ирина Дементьева, прежде трудившейся в должности заместителем руководителя.