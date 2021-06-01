Киев, , 13:05 — REGNUM Украине «было бы круто» иметь в качестве партнеров и совладельцев своей газотранспортной системы (ГТС) Европу и США, заявил президент Владимир Зеленский сегодня, 1 июня, в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зеленский не уточнил, рассчитывает ли он государственную поддержку ГТС Украины со стороны США и стран ЕС, или партнёрство с частными компаниями.

«Вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не совершал против нее какие-то действия — вопрос в том, что все защищали бы эти контракты и защищали в целом безопасность Украины и Европы», — пояснил он.

По его мнению, прекращение транзита газа через Украину может повысить вероятность полномасштабной войны на территории страны, однако Зеленский считает, что это обстоятельство не является определяющим для России.

ИА REGNUM напоминает, что в этом же интервью Зеленский высказал мнение — если проект «Северный поток — 2» будет завершен и заработает, Украина не получит следующий контракт на транзит российского газа.

Также напомним, что Украина усиленно пыталась привлечь американские компании как совладельцев ГТС еще при президенте Порошенко, однако все эти попытки Киева потерпели сокрушительное фиаско.