Минск, 1 июня 2021, 12:59 — REGNUM У Минска есть договоренность с Москвой о поставках нефти, заявил 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он добавил, что в республике никакого дефицита нефтепродуктов не будет, в Белоруссии «достаточно возможностей для того, чтобы закрыть этот дефицит в России».
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года госконцерн «Белнефтехим» 10 раз изменял цены на топливном рынке Белоруссии. Крайне негативно на белорусских НПЗ сказались «нефтяные войны» с Россией, затеянныеАлександром Лукашенко. Издержки такого госрегулирования были оплачены за счёт белорусских налогоплательщиков.
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