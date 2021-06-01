Минск, , 12:59 — REGNUM У Минска есть договоренность с Москвой о поставках нефти, заявил 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Как минимум мы договорились о том, что никаких не будет вопросов с поставками нефти. России это выгодно. Мы можем переработать 22 и больше миллионов тонн нефти», — цитирует его Sputnik.

Он добавил, что в республике никакого дефицита нефтепродуктов не будет, в Белоруссии «достаточно возможностей для того, чтобы закрыть этот дефицит в России».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года госконцерн «Белнефтехим» 10 раз изменял цены на топливном рынке Белоруссии. Крайне негативно на белорусских НПЗ сказались «нефтяные войны» с Россией, затеянныеАлександром Лукашенко. Издержки такого госрегулирования были оплачены за счёт белорусских налогоплательщиков.

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