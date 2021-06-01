Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Компания Microsoft получила эксклюзивное право на использование технологий Dolby Atmos и Dolby Vision в своих консолях Xbox. Об этом 1 июня сообщает портал VGC.

В официальном французском блоге Xbox появилось сообщение о том, что Dolby Atmos и Dolby Vision станут эксклюзивами Series X/S до 2023 года. Однако вскоре это сообщение было удалено.

VGC также отмечает, что технология Dolby Atmos доступна на Xbox Series X/S с момента релиза консоли. Поддержку Dolby Vision обещают добавить в течение 2021 года.

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