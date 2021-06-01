Рига, , 12:57 — REGNUM Национальная сборная Латвии сохраняет шансы на попадание в плей-офф Чемпионата мира по хоккею с шайбой, проходящего в Риге. Об этом сообщила Хоккейная федерация Латвии в специальном пресс-релизе. Помимо латышей, за это право сражаются команды Канады, Казахстана и Германии.

На данный момент места в плей-офф из группы В себе гарантировали только сборные Финляндии и США, набравшие по 15 очков. На оставшиеся две путевки претендуют сборные Казахстана (10 очков), Латвии, Канады и Германии (по 9 очков).

В заключительный день группового этапа 1 июня в группе B пройдут три матча: Канада — Финляндия, Италия — США и Латвия — Германия.

Сообщается, что победа сборной Латвии над немцами гарантирует ей путевку в плей-офф, а поражение в основное время оставит без участия в решающем этапе первенства. Если Латвия уступит в овертайме или по буллитам, а Канада ранее возьмет одно очко у Финляндии, то у трех команд будет по 10 очков, но Латвия будет выше Канады и Казахстана по результатам набранных очков в личных встречах.

Если Латвия проиграет в овертайме или по буллитам, а Канада — в основное время, то хозяева окажутся ниже Германии и Казахстана и останутся пятыми.