Омск, , 12:57 — REGNUM В ближайшие три дня в Омске ожидается опасное погодное явление — резкое понижение температуры воздуха в ночные часы. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в мэрии города, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского УГМС.

Со 2 по 5 июня в Омской области прогнозируются заморозки до −0…−5 °С. Также в этот период ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 13−19 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, о заморозках также предупредили жителей Тувы.

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