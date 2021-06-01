Кызыл, , 12:54 — REGNUM В Туве вслед за продолжительными дождями придут заморозки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской службы гражданской обороны и ЧС, ночью 2 июня местами по региону температура опустится до — 3 градусов.

Днём столбик термометра поднимается местами до 24−29 градусов тепла. Ветер западный, порывы до 14 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается. При этом прогнозируется пожароопасность 3, местами 4 класса.

«3 июня и ночью 4 июня без осадков, днем 4 июня местами небольшой и умеренный кратковременный дождь, порывы юго-западного ветра 15−20 м/с», — отметили в ведомстве.

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