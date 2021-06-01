Москва, , 12:53 — REGNUM Во вторник, 1 июня 2021 года в Москве на набережной Парка Горького открылся Всероссийский фестиваль «Большая перемена». Он пройдет одновременно на более чем 20 площадках — главной сцене, большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса «Большая перемена». В рамках фестиваля будет представлен фильм о школьниках «Россия — страна возможностей». Для тебя».

Также фильм будет продемонстрирован в эфире телеканала ОТР.

Рассказ о проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей» ведется в фильме от лица нескольких героев — участников конкурсов платформы.

Суперфиналист конкурса «Большая перемена» одиннадцатиклассник Владимир Боблев из Новосибирска рассказывает в фильме об участии в конкурсе и о своем проекте — он разработал модель умной электростанции, которая работает на альтернативных источниках энергии — солнце и ветре.

«Моя мечта — сделать такой продукт, который будет использоваться всеми людьми, и я могу проходить по улице и видеть, как другие люди используют мой продукт, мое изобретение. Проект «Большая перемена» дал мне возможность разобраться в себе, стать увереннее», — отметил Владимир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Большая перемена» — это конкурс, цель которого — раскрытие школьниками своих талантов и способностей. 12 различных направлений: от инженерии до творчества, от волонтерства до предпринимательства. Сотни тысяч участников и лишь 300 победителей в каждой возрастной группе. Шанс есть у каждого. Конкурс — это не только денежные призы и ценные подарки, в первую очередь, — это общение, коммуникация с теми, кто разделяет твои идеи: от учеников до экспертов.

Своей историей в фильме поделилась еще одна победительница «Большой перемены" — Дарья Чекалкина из села Шурма Кировской области. Девушка рассказывает о своем волонтёрском проекте «Школа волонтёров» и участии в конкурсе платформы «Россия — страна возможностей». На своём примере Дарья показала, что не обязательно быть жителем крупного мегаполиса, чтобы заявить о себе.

«Выступление на Артек-арене» действительно очень повлияло на меня и в каком-то смысле даже изменило мою жизнь, потому что до этого я даже представить себе не могла, что все, что со мной произойдет, возможно и реально. После этого я поверила в свои силы и поняла, что все, о чем я когда-то мечтала, может стать реальностью. Просто стоит идти и не бояться делать что-то новое. Проект «Большая перемена» дал мне новые знакомства, новые возможности, очень ценный опыт. Считаю, что каждому нужно поучаствовать в этом конкурсе», — рассказала Дарья Чекалкина.

Конкурсы платформы «Россия — страна возможностей» помогают каждому найти то, что ему близко. Анна Шадрина из Санкт-Петербурга стала победителем проекта «Моя страна — моя Россия» в 2020 году в номинации «Моя страна. Моя история. Моя победа». В фильме Анна рассказывает о том, откуда пришла идея сделать проект, посвященный Великой Отечественной войне, а именно видеоролики на основе планшетов и дневников, которые вели школьники Ленинграда во время блокады.

«Я мечтаю привнести в этот мир что-то полезное, стать нужной обществу, чтобы меня запомнили. Участие в этом конкурсе дало мне уверенность в себе, я стала больше выступать, стремиться к высотам и преодолевать себя. Могу пожелать будущим участникам конкурса не бояться, больше уверенности в себе, потому что необходимо отстаивать свои идеи, мысли и позиции», — рассказала журналистам Анна.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» направлен на поиск тех, кто хочет и способен развивать свой регион — экономически и социально. Тысячи проектов от участников со всей страны — от 14 до 35 лет, в этом году в конкурсе также приняли участие дети до 13 лет. Этот конкурс для тех, кто готов что-то менять, хочет и может улучшать мир вокруг себя, свою малую Родину.

Отличительная черта участников проектов платформы «Россия — страна возможностей» — их мир не ограничивается одним конкретным делом. Победительница конкурса «Доброволец России» Рената Хадинова из Республики Татарстан расскажет в фильме о волонтерстве в целом, о своём участии в проекте, и чем он оказался для нее полезен. О том, что не обязательно быть взрослым, чтобы быть волонтёром — помогать другим можно в любом возрасте.

«Проект позволил мне обозначить цели, задачи всего того, что мы делаем, проанализировать всю проделанную нами работу. Также я получила уникальный опыт в оформлении сметы, календарного плана — всей документальной части проекта», — прокомментировала Рената.

Конкурс «Доброволец России» проводится уже более 10 лет. Он направлен на поиск, развитие и поддержку проектов, связанных с волонтерской помощью людям и окружающей среде.

Платформа «Россия — страна возможностей» помогает в реализации проектов в совершенно разных направлениях. Артемий Выпихов из Санкт-Петербурга — полуфиналист конкурса «Мой первый бизнес». Молодой человек расскажет о себе, о том, как открыл свою студию дизайна. С 2019 года — момента основания студии — уже удалось посотрудничать с известными российскими исполнителями. Сейчас в среднем поступает 25−30 заказов в месяц, выполняет Артемий их самостоятельно.

«Мой первый бизнес» — это проект, который достаточно интересен своими гостями, спикерами, опытом, который возможно получить, поэтому я выбрал именно его», — подчеркнул Артемий.

Школьников со всей России объединяет участие в проектах и конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей». У каждого — свои интересы, планы на будущее и цели. Платформа постоянно развивается, запускает новые проекты и развивает уже действующие. Вот некоторые из них. Проект «ТопБЛОГ» — площадка, где известные блогеры и эксперты в сфере новых медиа рассказывают, как развивать свои аккаунты и делать интересный контент для соцсетей. Олимпиада кружкового движения НТИ — первые в России командные инженерные соревнования, которые проводятся с 2015 года для учеников 8−11 классов и с 2019 года — для школьников 5−7 классов. Олимпиада дает участникам возможность попробовать себя в решении реальных инженерных задач от крупнейших технологических компаний в различных сферах: от искусственного интеллекта до геномного редактирования. Победители большинства профилей олимпиады получают 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие инженерные вузы страны. Международный инженерный чемпионат CASE-IN рассчитан на школьников, которым интересны точные науки, инженерно-техническое творчество, топливно-энергетическая, минерально-сырьевая и атомная промышленность. Победа в чемпионате обеспечит дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность участия в образовательных сменах и форумах.