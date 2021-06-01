Рига, , 12:53 — REGNUM С утра вторника, 1 июня, начал действовать портал госуслуг covid19sertifikats.lv, который выдает электронные сертификаты прохождения процесса вакцинации от коронавируса COVID-19. Как сообщила пресс-служба проходящего в Латвии Чемпионата мира по хоккею с шайбой, наличие таких сертификатов являлось обязательным условием для допуска болельщиков на матчи первенства.

Теперь нет никаких официальных преград для попадания на зрительские трибуны, первые билеты на матчи чемпионата уже продаются, отметили в пресс-службе.

У любителей хоккея есть возможность посетить матчи последнего тура предварительного этапа, которые пройдут 1 июня, а также четвертьфиналы (3 июня), полуфиналы (5 июня), и решающие матчи турнира (6 июня).

Билеты на матчи группового этапа стоят 110 евро, на четвертьфиналы — 165 евро, на полуфиналы — 220 евро, на матч за третье место — 280 евро, на финал — 340 евро.

При проходе на арену болельщик должен иметь при себе три документа — ковид-сертификат, удостоверение личности и билет. На всех трех документах должны быть указаны имя и фамилия владельца.