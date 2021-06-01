Москва, , 12:51 — REGNUM Подготовка большинства российских спортсменов к Олимпийским играм должна была проходить в Японии, но была перенесена на территорию России. Об этом 1 июня заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Безусловно, есть ряд сложностей: большинство команд планировали провести подготовку к Играм непосредственно в Японии, но теперь они вынуждены переносить ее на территорию России, на Дальний Восток», — сказал Поздняков.

По его словам, дальневосточные базы дают российским спортсменам возможность адаптироваться к географическим условиям.

Кроме того, есть сложности, связанные с нехваткой аккредитаций из-за того, что оргкомитет Олимпиады старается сократить количество делегаций.

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