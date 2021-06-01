Нальчик, , 12:51 — REGNUM Из Кабардино-Балкарии могут начать выполняться авиаперелеты в Таджикистан. Первый такой пробный рейс должен быть осуществлен 3 июня 2021 года, сообщил генеральный директор аэропорта в Нальчике Виталий Беланов. По его словам, первый рейс будет выполнен в качестве разовой акции, пишет ТАСС.

Авиаперелеты из Кабардино-Балкарии будет совершать компания «Уральские авиалинии». Гендиректор выразил надежду, что они будут совершаться на постоянной основе. Маршрут в Душанбе будет проходить через московский аэропорт Домодедово, в котором запланирована пересадка.

Кроме того, расширение географии авиаперелетов из аэропорта Нальчик планируется за счет рейсов в Сочи, которые будет совершать дважды в неделю, начиная со 2 июня, авиакомпания RusLine.