Киев, , 12:54 — REGNUM Верховная рада Украины поддержала серьезное ограничение оборота пластиковых пакетов на территории страны.

За соответствующую инициативу на заседании парламента сегодня, 1 июня, проголосовали 297 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно решению парламента, все пластиковые пакеты, не соответствующие новым установленным требованиям, подлежат изъятию из обращения в ближайшее время. Есть только два исключения — биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также сверхтонкие пластиковые пакеты определенных размеров, которые можно будет использовать и далее.

В ходе обсуждения депутаты Рады отмечали, что согласно официальной статике, ежегодно каждый гражданин использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС этот показатель составляет около 90 пакетов.

За нарушение указанных норм к субъектам хозяйствования будут применяться административно-хозяйственные штрафы. Предполагается, что запрет распространения пакетов и штрафы вводятся в действие через девять месяцев со дня опубликования законопроекта.