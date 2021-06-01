Минск, , 12:50 — REGNUM Потери западных стран от отказа от полётов над Белоруссией будут значительно больше, чем от этого недополучит Минск. Об этом 1 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя решение некоторых стран и авиакомпаний приостановить авиасообщение с республикой.

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«Государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию», — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит sb.by.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. После досмотра были задержаны летевшие этим бортом основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и гражданка РФ Софья Сапега.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о взрывном устройстве на борту самолёта Ryanair поступило из Швейцарии. Он добавил, что лайнер развернули возле атомной электростанции из-за угрозы безопасности АЭС.

На фоне инцидента с экстренной посадкой лайнера в Минске участники саммита ЕС приняли решение о запрете белорусским авиакомпаниям совершать полёты над территорией Евросоюза, а также приземляться в аэропортах стран содружества.