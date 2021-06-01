Ханты-Мансийск, , 12:49 — REGNUM В Югре медвежата, танцующие и дерущиеся за конфеты, стали героями социальных сетей. Видео прислал подписчик паблика «К-информ» в социальной сети «ВКонтакте».

Мишки «выступают» на дороге в Ватлорском месторождении. За танец на задних лапах водитель бросил медвежонку конфету. К нему подбежал другой косолапый попрошайка и устроил драку за сладость.

«С такими темпами, они скоро в столовой будут стоять с подносом в очереди, салаты, котлеты, булочки брать», — шутит один из участников группы.

«Это новый контрольно пропускной пункт», — смеётся другой.

Подписчики паблика отмечают упитанность «хозяев тайги». Лишь единицы напоминают о том, что медведи должны охотиться, а не выпрашивать сладости и не рыться в мусорных баках. Поощрители «бесплатного цирка» нарушают природный баланс таким образом.