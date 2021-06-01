Рига, , 12:49 — REGNUM Латвийские автоперевозчики бьют тревогу: на границе с Белоруссией скопилась огромная очередь тяжёлых грузовиков, водители жалуются на медленную процедуру проверки и досмотра транспортных средств. Об этом сообщил delfi.lv со ссылкой на Латвийскую ассоциацию автоперевозчиков Latvijas auto.

Исполнительный директор организации Александр Черкасов потребовал у официальных лиц страны ответа, кто, по его словам, виноват в саботаже собственного логистического бизнеса.

«Пропускная способность на границе Латвии ниже всякой критики. Она и была невысокой, а после недавнего конфликта между Белоруссией и Евросоюзом, в котором Латвия со сменой флагов приняла активное участие, все окончательно встало», — сообщил Черкасов.

По данным ассоциации, на сегодняшний день на контрольно-пропускных пунктах Патарниеки и Силене скопились очереди по 300−400 фур. Пропускают не больше шести-семи машин в час. Дальнобойщики стоят и ждут своей очереди до десяти дней.