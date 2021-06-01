Ташкент, , 12:49 — REGNUM В четырех городах Узбекистана установлен абсолютный температурный рекорд за 31 мая, сообщили 1 июня в центральной гидрометеорологической службе республики.

В Нукусе столбики термометров поднялись до 41,2 градуса, в Ургенче — до 42,9 градуса, в Бухаре — до 43 градусов в Навои — до 41 градуса.

Ранее температурный рекорд 31 мая был поставлен в Нукусе в 2015 году — 39,5 градуса, в Ургенче в 1933 году — 39,4 градуса, в Бухаре в 1967 году — 40,3 градуса, в Навои в 1961 году — 40,5 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая температура воздуха в Ашхабаде поднялась до 45,6 градуса. Что стало рекордным значением для мая.

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