Москва, , 12:59 — REGNUM Список потенциальных заболеваний для обследования новорожденных следует существенно расширить, это позволит вовремя назначить лечение. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 1 июня на совещании по медицинской помощи детям в рамках посещения центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Академика В. И. Кулакова.

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Глава правительства напомнил, что своевременное выявление заболеваний у детей и их лечение на ранней стадии — это главный приоритет плана, утверждённого в рамках объявленного в РФ десятилетия детства. На протяжении 15 лет большинство новорожденных бесплатно обследуют на наследственные заболевания. У 15 тыс. из более чем 20 млн детей были выявлены такие болезни.

Ранняя диагностика помогла в этих случаях назначить лечение, но возможности медицины постоянно расширяются, появляются новые методики.

«И методики скрининга после родов должны включать гораздо большее число заболеваний. Считаю необходимым в разы расширить его», — подчеркнул Мишустин.