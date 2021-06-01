Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил о том, что в США вполне возможен военный переворот, схожий с произошедшим в Мьянме, сообщает 31 мая The Hill.

С таким заявлением Флинн, обвиненный в сговоре с Россией в самом начале правления Дональда Трампа, выступил на конференции сторонников теории заговора QAnon в Далласе. Один из зрителей спросил у него, по какой причине в США не может произойти такого же переворота, как в Мьянме.

«Такой причины нет. Я думаю, ему [перевороту] следовало бы произойти здесь», — отметил Флинн, встретив бурную реакцию поддержки от зала.

Напомним, военные Мьянмы захватили власть и в феврале взяли под свой контроль демократически избранное правительство страны. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, после переворота сотни людей были убиты силами безопасности Мьянмы и тысячи выступающих за демократию демонстрантов были задержаны.

Флинн был первым советником бывшего президента Трампа по национальной безопасности до того, как был уволен в 2017 году. В ноябре Трамп полностью помиловал Флинна после того, как тот признал себя виновным во лжи в ходе расследования сговора с Россией, проведенного специальным прокурором Робертом Мюллером.