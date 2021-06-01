Шебалинский район, Алтай, 1 июня 2021, 12:47 — REGNUM Верховный суд Республики Алтай признал страховым случаем заболевание COVID-19 санитара морга Шебалинской районной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.
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Истец просила признать её случай страховым, предусмотренным указом президента «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», отметив, что в её обязанности входил непосредственный контакт с умершими пациентами.
«В связи с выполнением трудовой функции у Т. диагностировали новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) среднетяжёлой формы, вследствие этого её здоровью был причинен вред», — отметили в суде.
Суд первой инстанции удовлетворил требования санитара, однако руководство больницы обжаловало приговор, пояснив, что медработник не оказывал медпомощь пациенту, как физическому лицу, а осуществляла профилактические мероприятия.
Однако в Верховном суде согласились с выводами суда первой инстанции, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.