Самара, , 12:48 — REGNUM Автомобиль врезался в световую опору в Самаре. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что рано утром 31 мая автомобиль «Мицубисси», за рулем которого находился мужчина 2001 года рождения, ехал по Московскому шоссе. Радом с домом д. №5 по этому шоссе автомобиль наехал на световую опору, которая располагалась на разделительной полосе слева по ходу движения автотранспортного средства.

Отмечается, что водитель получил травмы и был срочно доставлен в медучреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на трассе опрокинулась фура с прицепом-цистерной.