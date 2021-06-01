Москва, , 12:47 — REGNUM Предварительное голосование «Единой России» прошло хорошо в плане честности и открытости, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению АО «ПО «Севмаш» (Архангельская область) Александр Спиридонов.

«Все граждане увидели, как наконец-то даже в избирательные технологии приходит цифровизация, как работает современная технология блокчейна.

Хочется отметить, что очень открыто проводилась процедура подсчёта голосов — в режиме реального времени. Было четыре криптоключа, которые кодировали.

Очень здорово, что регламент праймериз разрешает участвовать в процедуре голосования не только партийцам, но и сторонникам других партий, и даже беспартийным.

Также хорошо, что в предварительном голосовании «Единой России» можно было участвовать любому жителю страны без каких-либо сложностей. Простая и понятная регистрация на портале госуслуг позволяла это сделать — регистрация проводилась за 30 секунд.

То же самое происходило с голосованием — проголосовать можно было легко и просто. На сайте предоставлялась вся информация о кандидате — можно было почитать и оценить, кто больше нравится.

Большой плюс, что кроме информации предоставлялись видеозаписи кандидатов, где можно было посмотреть, как они говорят, как держатся. Так людям значительно легче сделать правильный выбор.

Безусловно, массовое голосование граждан лучше, чем партийный съезд в узком кругу. Как сказал Дмитрий Медведев, 11 миллионов российских граждан приняли участие в предварительном голосовании.

Это очень большая цифра. Это практически 10% жителей России, имеющих право голосовать. Поэтому хочется отметить, что, кроме прозрачности, к голосованию было привлечено очень много людей.

То есть не в узком кругу решили, кто пойдет на выборы, а решили сами люди, выбрали того, кто им больше нравится. Это, конечно, правильно.

Люди в первую очередь заинтересованы, чтобы от партии шел близкий им человек по политическим убеждениям и взглядам, и важно, что при этом нет привязки к партийности.

Но последнее слово за политсоветом партии «ЕР», который будет решать, кто пойдет по одномандатным округам, кто пойдет по спискам», — высказал своё мнение Александр Спиридонов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 30 мая 2021 года проходило предварительное голосование политической партии «Единая Россия».

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