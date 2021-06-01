Единец, , 12:51 — REGNUM Группа протестующих 1 июня собралась возле здания городской администрации в Единце на севере Молдавии во время визита президента страны Майи Санду. Об этом сообщает агентство «Эхо Молдовы».

По данным журналистов, активисты вышли с плакатами «Майя и Филат украли аэропорт и миллиард», «Воровка» и др. Протестующих не пустили на встречу Санду с местными жителями, которая проходила в администрации, и они проводили акцию возле здания.

Сообщается, что протестующие свистели, скандировали «Позор», а также призывали президента уйти в отставку. На место прибыли сотрудники полиции. Санду завершила визит в Единец раньше, чем планировалось.

Стоит отметить, что это была первая поездка Санду по стране в качестве главы государства. На 11 июля в Молдавии назначены досрочные парламентские выборы.

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