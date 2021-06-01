Берлин, , 12:50 — REGNUM Уровень угрозы от COVID-19, вызываемого коронавирусом, в первый раз почти за полгода понизил в Германии с «очень высокой» на «высокую» Институт Роберта Коха, который входит в структуру немецкого минздрава. Об этом 1 июня рассказал на брифинге в Берлине глава института Лотар Вилер.

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«Институт Роберта Коха… сегодня оценивает уровень угрозы для Германии спустя после шесть месяцев как «высокую» после «очень высокой», хотя уровень смертности в Германии остается высоким», — сказал он.

При этом ранее о том, что данный институт понизит уровень угрозы от COVID-19 в стране сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Отметим, на сегодняшний день на территории Германии выявили за все время пандемии в общей сложности 3 682 911 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 1785 — за последние 24 часа.