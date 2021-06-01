Москва, , 12:46 — REGNUM К Международному Дню защиты детей — 1 июня Российское движение школьников совместно с Продюсерским центром Игоря Матвиенко написали песню «Дети-герои», посвященную героическим подвигам детей в России. Исполнителями песни стали участники телепроекта «Голос. Дети»: Габриель Александров, Елизавета Рогозина, Ева Темнюк, София Медведева, Варвара Бутко, Андрей Аверин, Анна Кочуровская, Полина Данильченко и Арсений Слесарев.

Партнерский социально-интерактивный проект «Дети-герои», приуроченный к Международному Дню защиты детей, осуществлен Российским движением школьников совместно с Продюсерским центром Игоря Матвиенко. Итоговым продуктом проекта стали песня и клип с генеральной линией сюжета о реальных подвигах современных детей, которые проявили смелость и отвагу, чтобы спасти чьи-то жизни.

«Главная цель Дня защиты детей — это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах и защите детей. Мы же посчитали важным в этот день обратить внимание на тех ребят, кто в силу разных и часто непредвиденных обстоятельств принял быстро и мужественно совершенно взрослые решения. Они пришли на помощь тем, кто оказался в беде, и рискуя собственной жизнью, спасли другие — стали сами настоящими защитниками! Дети-герои среди нас, они заслуживают нашего внимания, общей благодарности и восхищения. Но задача каждого взрослого — сделать все, чтобы дети не рисковали своей жизнью и не взрослели раньше времени. Мы должны стремиться обеспечить каждому ребенку в стране доброе и безопасное детство!» — пояснила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Премьера клипа состоится на Первом канале в телепередаче «Доброе утро» 1 июня 2021 года. Главной сюжетной линией клипа стала идея — для подвига не важен возраст, клип рассказывает о реальных историях подвигов современных детей разного возраста и включает в себя кадры с документальной хроникой подвигов детей-героев. Также в клипе принял участие Рустам Набиев, который лишился ног, оказавшись под завалами обрушенной казармы.

«Даже взрослому человеку в критической ситуации бывает сложно принять верное решение, рискнуть своей жизнью ради помощи другому человеку, а когда на такой поступок решается ребенок — это настоящий подвиг. И День защиты детей стал отличным поводом, чтобы рассказать миру о юных героях России. Истории этих ребят вселяют веру, ведь в нашей стране также как и прежде воспитывают отважных и добрых людей. Ну, а мне лично было приятно передать маленьким героям эту благодарность языком музыки, который понимает любое чуткое и храброе сердце», — добавил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Дальнейшая ротация клипа будет осуществляться на музыкальных телеканалах и различных площадках социальных сетей.