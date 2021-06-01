Москва, 1 июня 2021, 12:46 — REGNUM К Международному Дню защиты детей — 1 июня Российское движение школьников совместно с Продюсерским центром Игоря Матвиенко написали песню «Дети-герои», посвященную героическим подвигам детей в России. Исполнителями песни стали участники телепроекта «Голос. Дети»: Габриель Александров, Елизавета Рогозина, Ева Темнюк, София Медведева, Варвара Бутко, Андрей Аверин, Анна Кочуровская, Полина Данильченко и Арсений Слесарев.
Партнерский социально-интерактивный проект «Дети-герои», приуроченный к Международному Дню защиты детей, осуществлен Российским движением школьников совместно с Продюсерским центром Игоря Матвиенко. Итоговым продуктом проекта стали песня и клип с генеральной линией сюжета о реальных подвигах современных детей, которые проявили смелость и отвагу, чтобы спасти чьи-то жизни.
Премьера клипа состоится на Первом канале в телепередаче «Доброе утро» 1 июня 2021 года. Главной сюжетной линией клипа стала идея — для подвига не важен возраст, клип рассказывает о реальных историях подвигов современных детей разного возраста и включает в себя кадры с документальной хроникой подвигов детей-героев. Также в клипе принял участие Рустам Набиев, который лишился ног, оказавшись под завалами обрушенной казармы.
Дальнейшая ротация клипа будет осуществляться на музыкальных телеканалах и различных площадках социальных сетей.