Сеул, , 12:48 — REGNUM За неделю (23−29 мая) в Южной Корее выявили более 200 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

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Известно, что 170 новых случаев приходится на «Альфу» («британский» штамм), 24 случая — на «Дельту» («индийский» штамм), восемь случаев — на «Бету» («южноафриканский» штамм).

Отмечается, что 168 случаев заражения локальные, ещё 34 случая — завозные.

С октября 2020 года по 15 мая 2021 года в Южной Корее выявили 2220 случая заражения коронавирусом. Из них 1317 случаев заражения приходится на «Альфу» («британский» штамм), 133 случая — на «Бету» («южноафриканский»), 131 случай — на «Дельту» («индийский» штамм), 11 случаев — на «Гамму» («бразильский» штамм). Ещё 628 случай приходится на другие штаммы («калифорнийский», «нью-йорский», «нигерийский», «филиппинский»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили называть новые штаммы коронавируса латинскими буквами.

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