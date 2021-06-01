Ярославль, 1 июня, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В 2020 году транспортные предприятия, принадлежащие мэрии Ярославля, в несколько раз нарастили убытки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на открытые данные акционерных обществ и СМИ.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

По данным портала ЯрНьюс, чистый убыток «Яргорэлектротрнса» составил 136 млн 706 тысяч рублей. Убытки предприятия выросли в 3 раза по сравнению с 2019 годом, когда общество получило убыток в размере 41 млн рублей (по данным сервиса «Руспрофайл»).

«ПАТП-1», которое занимается автобусными перевозками в Ярославле, получило в 2020 году убыток 89 млн 953 тыс рублей. В 2019 году убыток составил 8,2 млн рублей. Таким образом убытки предприятия выросли более чем в 10 раз.

На убытки транспортных предприятий повлияло уменьшение пассажиропотока. «ЯрГЭТ» в 2020 году перевёз 14,9 миллиона человек (22,5 млн в 2019-м). «ПАТП-1» потеряло около 3 млн пассажиров.