Таллин, , 12:43 — REGNUM Комиссия парламента Эстонии Рийгикогу решила не продолжать расследование инцидента в Тапа (северная Эстония), где произошел конфликт местных жителей с представителями британского контингента НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что 31 мая комиссия заслушала объяснения представителей Сил обороны и министерства обороны.

В заявлении комиссии выражается сожаление по поводу случившегося, никаких мер к участникам происшествия с британской стороны принято не будет (заведено несколько дел по отношению к местным жителям — ИА REGNUM). Комиссия объяснила свое решение тем, что такие инциденты якобы могут стать поводом для России начать кампанию по дезинформации.

По словам председателя комиссии Энна Ээсмаа, комиссия убедилась, что 15 мая британские военные действительно повели себя некорректно во время отдыха в Тапа. «Инцидент действительно достоин сожаления. Но нам подтвердили, что, по имеющейся информации, этот случай не указывает на эскалацию ситуации и не требует введения особых мер», — заявил он.

Ээсмаа подчеркнул, что Эстония ведет плодотворное сотрудничество с контингентом НАТО на разных уровнях. «Это не только слаженное сотрудничество между военнослужащими. Речь также идет о ежедневном сотрудничестве на разных уровнях с местным самоуправлением и жителями», — сказал он, приведя в качестве примера строительство спортивных сооружений в Тапа.

Военнослужащие НАТО служат на базе эстонских Сил обороны в Тапа с 2014 года. За четыре года там побывало более 5000 военнослужащих Великобритании. За эти годы было зарегистрировано порядка десяти различных происшествий с местными жителями.