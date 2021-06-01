Йошкар-Ола, , 12:42 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 1 июня выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 545 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Всего выздоровели с начала пандемии 13 128 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны шесть человек. 251 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 166 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 146 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 302 человека, из них у 296 — пневмония, 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 63 пациента, при этом госпитализированы 38 жителей Марий Эл.