Красноярск, , 12:42 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в краевом оперштабе.

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За весь период пандемии в регионе умерли 3749 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня в крае выявлено 73 603 носителя коронавируса, выздоровели 67 749 человек.

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