Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Установлена предварительная причина наезда пассажирского автобуса на фонарный столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали шесть человек. Причиной случившегося является так называемый человеческий фактор, техника до момента ДТП была исправна. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

ДТП с автобусом в Петербурге ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Напомним, ДТП произошло 27 мая около 10:00 часов утра. 55-летний водитель пассажирского автобуса маршрута №2 не справился с управлением и наехал на столб, перед этим сбив пешехода на тротуаре. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое из них — водитель и пешеход, получили тяжелые травмы. Все потерпевшие были госпитализированы.

Официальную причину ДТП в ходе расследования уголовного дела установят правоохранительные органы. В то же время была создана специальная комиссия комитета по транспорту, которая со своей стороны выявила обстоятельства произошедшего. Как отмечается, неисправностей техники не обнаружено. Причиной ДТП, скорее всего, стали действия (или бездействие) водителя автобуса.

«Водитель автобуса потерял управление транспортным средством, вследствие чего у дома № 90 по Ленинскому проспекту произвел столкновение с пешеходом, а затем с опорой городского электротранспорта. При этом режим труда и отдыха водителя был соблюден: два предшествующих дня он отдыхал согласно графику, — уточнили в комитете. — Кроме того, предрейсовый медицинский осмотр водителя не выявил отклонений в его состоянии здоровья, жалоб от водителя не поступало».

В ходе дополнительной проверки автобуса марки Volgabus, 2017 года выпуска, установлено, что он находился в исправном состоянии.

«Таким образом, причиной ДТП, в результате которого помимо водителя пострадали пять человек, стал человеческий фактор. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии: двое уже покинули лечебные учреждения», — подчеркнули в пресс-службе комтранса.

В ведомстве добавили, что новые автобусы, закупаемые «Пассажиравтотрансом» Петербурга в 2021 году, будут оборудованы дополнительными системами безопасности. Кроме того, предприятие рассмотрит возможность организации дополнительного тестирования водителей на усталость и уровень стресса.

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