Москва, , 12:39 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Предполагается измерение аудитории телеканалов в интернете, сетевых СМИ, аудиовизуальных сервисов и новостных агрегаторов.

Предлагается установить механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в Сети. Такой организацией может стать Mediascope.

Перечень ресурсов, чья аудитория будет подлежать подсчету, определит Роскомнадзор.

Перечень получаемых уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории данных, необходимых для проведения исследования аудитории информационных ресурсов, а также порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ, следует из законопроекта.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) задал вопрос о том, какая именно информация о пользователях будет собираться в рамках измерения аудитории.

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