Москва, , 12:40 — REGNUM Инспекцию района на территории Финляндии в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия проводят инспекторы из России. Об этом 1 июня рассказал начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 14 тысяч квадратных метров», — приводит его слова ТАСС.

Также Рыжков уточнил, что инспекция проходит в период с 31 мая по 3 июня и добавил, что российскими инспекторами будут посещены учебные районы и полигоны, а также получены брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, и о деятельности военных в данном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что инспекторы из России проверят 10 тыс. кв. метров на территории Эстонии на предмет военной деятельности.