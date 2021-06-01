Таллин, , 12:38 — REGNUM Члены добровольного военизированного ополчения Эстонии «Кайтселийт» могут обновить свои знания стрельбы из орудий благодаря созданию в организации артиллерийского подразделения. Об этом сообщило ERR, отметив, что первые учения артиллеристов «Кайтселийт» проходят в рамках учений «Весенний шторм».

«Речь идет об экспериментальном подразделении, из которого сформируется подразделение боевой поддержки Северо-Восточного округа наземной обороны», — сообщил глава Северо-Восточного округа наземной обороны, подполковник Яанус Айнсалу.

По его словам, для участия в деятельности нового подразделения в «Кайтселийт» ожидают тех резервистов, кто ранее прошел подготовку по этой системе вооружения в Силах обороны страны.

Подразделение будет вооружено буксируемыми 122-миллиметровыми полевыми гаубицами D30 M-1 советского производства.

Гаубицы выпускались СССР с 1960 года. В 1978 году гаубица была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств.

Из гаубиц данной модели можно стрелять при малом и большом угле возвышения. Круговую стрельбу обеспечивает лафет из трех станин. Прицельная дальность — 15 300 метров. Экипаж — 6 человек.