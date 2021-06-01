Беслан, Северная Осетия, , 12:38 — REGNUM В Северной Осетии вынесли обвинительный приговор местному жителю Олегу Х. Его признали виновным в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом, и отправили в колонию строгого режима на 15 лет, сообщили 1 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, в июне 2018 года у здания автосервиса в городе Беслане были убиты два местных жителя. Преступлению предшествовал конфликт между Асланом Б. и Сосланом Х. — родным братом Олега Х.

Ссора переросла в драку. На помощь своему родственнику приехал, вооружившись ружьем, его брат. Он открыл стрельбу по людям и убил двоих человек. Его задержали и возбудили уголовное дело. В ходе следствия и в суде была доказана вина в убийстве из мести.

Читайте также: Дело об убийстве из мести двоих человек направлено в суд в Северной Осетии