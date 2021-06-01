Саранск, , 12:37 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 1 июня выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 991 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 23 человека, всего с начала пандемии выздоровели 18 657 жителей Мордовии. 281 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе, за минувшие сутки летальных случаев не было.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2053 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 31 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 490 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1929 человек.