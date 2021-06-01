Уфа, , 12:39 — REGNUM Гроза и шквалистое усиление ветра ожидаются в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что 2 июня в республике ожидаются грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду. На дорогах в регионе утром ожидается туман видимостью до 1000 метров. В некоторых районах сохранится чрезвычайная пожароопасность. Температура воздуха днем может прогреться до 28 °C.

Отмечается, что 3 июня в Башкирии также ожидаются дожди и грозы с сильными порывами ветра.

Сотрудники МЧС по региону рекомендуют жителям при усилении порывов ветра ограничить выход из зданий и находиться в помещениях.