Киев, , 12:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступает за подписание с западными партнерами нового соглашения, которое бы предоставляло стране гарантии военной безопасности до вступления в НАТО.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, материал опубликован сегодня, 1 июня.

Таким образом, по словам Зеленского, Украина получил «план Б». Предполагается, что подписантами соглашения станут «серьёзные игроки» — США и ЕС.

«Это (безопасность страны) будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать», — сказал президент.

Зеленский добавил, что в Киеве есть понимание такого плана, и он рассчитывает говорить о данной инициативе с президентом Байденом. Также президент отметил, что такого рода документ может быть подписан для того, «чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа», но не пояснил, что конкретно он имеет ввиду.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Киев получил чувствительный удар, когда стало известно, что на саммит НАТО, проведение которого планируется 14 июня 2021 года, не будут приглашать Украину. До этого в Киеве заявили, что не понимают, почему НАТО не может найти хоть какой-то формат участия в саммите альянса для Украины.