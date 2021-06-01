Всеволожск, Ленинградская область, , 12:41 — REGNUM Двое детей и мужчина пострадали в результате пожара в частном жилом доме в Ленинградской области. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар в частном доме в деревне Лесково произошел в 04:58 мск во вторник, 1 июня. Горел частный дом на общей площади 42 кв. метра. На месте происшествия работали дежурные смены 104 пожарной части противопожарной службы и 94 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В 06:16 мск пожар был ликвидирован.

«Пострадали три человека — двое детей и один взрослый», — рассказали в ведомстве.

По данным издания 47news, в стационары были госпитализированы 42-летний мужчина, который получил тяжелые травмы, и две девочки, в возрасте трех и 12 лет. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.