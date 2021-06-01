Москва, , 12:46 — REGNUM Группа аферистов действовала в ряде регионов России под видом оказания инвестиционных услуг. Преступную деятельность пресекли сотрудники МВД и ФСБ, ущерб от неё превысил 1 млрд рублей, сообщила 1 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участников организованной группы подозревают в мошенничестве под видом оказания брокерских услуг. Некая организация была зарегистрирована на Кипре, а в Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях и Башкирии с 2014 года действовали её филиалы.

Злоумышленники похищали деньги граждан, заключая соглашения на оказание услуг прямого доступа к международным фондовым рынкам. Одна из инвестиционных компаний выступала поверенным. На самом деле деньги отправлялись не на инвестиции, а на подконтрольные лжеброкерам счета.

«Ущерб от противоправной деятельности превышает миллиард рублей», — уточнила Волк.

Факты мошенничества уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Башкирии. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело, два участника группы заключены под стражу. Продолжаются следственные действия, добавила представитель ведомства.

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