Симферополь, , 12:35 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил лидера запрещённого в РФ меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова, заочно осуждённого на шесть лет решением Верховного суда Республики Крым, с создателем информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Об этом он заявил в беседе с журналистами 1 июня.

«Есть международное право, правоохранительные органы всех стран находятся в контакте, подписано соглашение. Хотя мы понимаем, что Украина сегодня — это особый процесс, и руководство Украины не настроено на конструктивные отношения с Российской Федерацией. Но всё равно справедливость восторжествует так или иначе. У меня никаких сомнений. Поймали же этого Протасевича, случайно или неслучайно, какая разница? Был герой, махал руками, всех призывал. Не успели прилететь, уже во всем признался. Чубаров такой же персонаж, который, находясь за границей, кого-то призывает, к чему-то подстрекает и так далее. Все равно справедливость и необратимость процесса восторжествуют», — заявил Аксёнов.

Аксёнов, отвечая на вопрос о возможной посадке «самолёта с Чубаровым», подчеркнул, что «это не наш стиль», выразив надежду на действие норм международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор в отношении руководителя запрещённого в РФ «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова огласил Верховный суд Республики Крым сегодня, 1 июня. Чубаров осуждён к наказанию в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 200 тысяч рублей и 200 часам общественных работ. Приговор вынесен заочно, сам Чубаров скрывается на территории Украины.

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