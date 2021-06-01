Симферополь, 1 июня 2021, 12:35 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил лидера запрещённого в РФ меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова, заочно осуждённого на шесть лет решением Верховного суда Республики Крым, с создателем информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Об этом он заявил в беседе с журналистами 1 июня.
Аксёнов, отвечая на вопрос о возможной посадке «самолёта с Чубаровым», подчеркнул, что «это не наш стиль», выразив надежду на действие норм международного права.
Как сообщало ИА REGNUM, приговор в отношении руководителя запрещённого в РФ «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова огласил Верховный суд Республики Крым сегодня, 1 июня. Чубаров осуждён к наказанию в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 200 тысяч рублей и 200 часам общественных работ. Приговор вынесен заочно, сам Чубаров скрывается на территории Украины.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма: решения суда в отношении Чубарова будут выполнены