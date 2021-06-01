Тегеран, , 12:34 — REGNUM Два летчика погибли при срабатывании системы катапультирования иранском самолёте F-5 в Иране, сообщает 1 июня телерадиокорпорация IRIB.

Отмечается, что инцидент произошел на базе Дизфуль в провинции Хузестан.

В Иране это уже второй за последние несколько месяцев случай срабатывания системы катапультирования в военных самолетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 мая разбился истребитель военно-воздушных сил Индии разбился в штате Пенджаб на севере страны.

Истребитель МиГ-21 индийских ВВС выполнял тренировочный полет в ночь на 21 мая. В результате крушения пилот самолета погиб.

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