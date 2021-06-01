Братислава, , 12:34 — REGNUM Словенская экономика вернулась к росту после прошлогоднего падения примерно на 5,5 процента.

В первом квартале 2021 года валовой внутренний продукт Словении вырос на 1,6 процента в реальном выражении в годовом исчислении, а согласно данным с поправкой на сезонность, рост составил целых 2,3 процента, согласно данным статистического управления страны.

По сравнению с последним кварталом прошлого года, словенская экономика выросла на 1,4 процента в период с января по март, сообщает Capital.ba.