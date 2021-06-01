Москва, , 12:34 — REGNUM В Москве за десять лет выросло почти в 2,5 раза количество многодетных семей, сообщает 1 июня официальный сайт мэра и правительства столицы.

В настоящее время в городе насчитывается 180 тысяч многодетных семей. Для них действует комплекс мер социальной поддержки, отмечается в информации. При этом выплаты индексируются, в последний раз повышение произошло с 1 января.

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«Помимо денежных выплат, многодетные семьи получают различные льготы за счет регионального бюджета. Среди них бесплатное посещение детского сада, бесплатные или льготные билеты на посещение учреждений культуры и спорта, право на бесплатную парковку автомобиля, налоговые льготы», — рассказали в мэрии, добавив, что семья может обратиться к городу за адресной помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске право на бесплатный проезд для школьников продлили до конца лета.

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